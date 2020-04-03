Fenerbahçe'de kaptan sürprizi! Melih Mahmutoğlu...

Koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını çevrimiçi ortamda evde yapan futbol takımına özel bir sürpriz vardı. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel’in davetiyle Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın kaptanı Melih Mahmutoğlu da antrenmana katıldı.

Çevrimiçi ortamdaki antrenmanda evden bağlanan Melih Mahmutoğlu, herkesi neşelendirdi. Samimi bir ortamda geçen çalışmalarda Fenerbahçe Beko kaptanı da idman programını bizzat uyguladı.

Volkan Demirel'in Hikayesi