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14.02.2021 - 09:20 | | Fanatik

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı sonrası müjde!

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolcuların 2 hafta içerisinde döneceği yönünde teknik direktör Erol Bulut'tan müjdeli haber geldi.

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Şampiyonluk için büyük mücadele veren Sarı- Lacivertliler sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle pek ideal 11'iyle sahaya çıkamamıştı. Kanarya'ya sakat oyuncularından tek tek iyi haberler gelmeye başladı.

Önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe mücalesinde Pelkas'ın dönmesi beklenirken, bir sonraki hafta Trabzonspor derbisinde ise yeni transfer İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Gustavo ile Novak'ın da maç kadrosunda olması planlanıyor.

Fenerbahçede Karagümrük maçı sonrası müjde

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