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10.03.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de karmaşık düzen

Sarı-lacivertli takımda teknik adam krizi devam ediyor. Sahaya çıkacak kadroyu kaptan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenör Volkan Demirel beraber belirliyor. Kulübede Zeki Murat Göle’ye kalıyor

Sarı-lacivertli takımda teknik adam krizi devam ediyor. Bu durum özellikle futbolcuları fazlasıyla etkiliyor. An itibariyle antrenman programını yardımcı antrenör Volkan Demirel hazırlıyor. Sahaya çıkacak kadroyu ise kaptan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenör Volkan Demirel beraber belirliyor. Kulübede ise bu iki isim de teknik nedenlerden dolayı yer alamadığı için buradaki görev Zeki Murat Göle’ye kalıyor. Dolayısıyla sarı-lacivertli futbolcular da bu karmaşık düzende maçlara hazırlanıp sahaya çıkıyor.

Mecburen Jailson
Fenerbahçe’de büyük bir konu gündeme geldi. Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Altay’ın kart cezalısı olması üzerine Konyaspor deplasmanı öncesi sıkıntı başladı. Zeki Murat Göle antrenörlüğünde ve Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu’nun kontrolünde Jailson’un stoperde oynamasına sıcak bakılmıyor. Ancak elde defans kalmadı. Falette ve Sadık sakat, Serdar Aziz cezalı durumda. Bu nedenle Jailson dönüyor. Jailson-Gustavo ikilisi forma giyecek.

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