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18.06.2020 - 23:01 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi

Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların idmanı 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü aktarıldı.

Dar alanda pas yaparak süren antrenmanın, bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.

Fenerbahçede Kasımpaşa mesaisi

 

 

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