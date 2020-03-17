Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi
17.03.2020 - 20:46 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ile koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

 Antrenmanın, üçerli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

 

 

 

Başakşehirli Ponck'tan ilginç hareketler...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mert Hakan Yandaş'tan tepki

Mert Hakan Yandaş'tan tepki

Göztepe-Çaykur Rizespor (CANLI)

Göztepe-Çaykur Rizespor (CANLI)

Uygun'un Sivasspor heyecanı

Uygun'un Sivasspor heyecanı

Özdemir: Maçlar nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek

Özdemir: Maçlar nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek

Sıradaki Haber