"Fenerbahçe'de kim yokmuş, ayıp"

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı 7 dakikada 2-0 geriye düştükten sonra oyunu çevirmenin zor olduğunu, bu maçtan gerekli dersleri çıkaracaklarını söyledi.

Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 7 dakikada 2 gol yediklerini ve demoralize olduklarını belirtti. Fenerbahçe'nin iyi oyununu gollerden sonra da ortaya koyduğunu ifade eden Karaman, "Milli maç arasında 8 oyuncudan yoksun çalıştık. Laferty'nin milli takımda sakatlanması, Obraniak'ın maç içinde hastalanması işimizi zorlaştırdı. 4-5 oyuncunun da maça iyi başlamaması farklı mağlubiyeti getirdi. Şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı ilk 7 dakikada 2-0 geriye düşmeyeceksin. Bu maçın analizini iyi yapıp önümüzdeki maçlara daha iyi çıkmalıyız" diye konuştu.

Şampiyonluğa oynayan bir takım karşısında küme düşmemeye oynayan takımın bu duruma düşmemesi gerektiğini vurgulayan Karaman, "Belli bir oyuncu kalitesi ve kadro derinliği var. Böyle bir takıma karşı 2-0'dan sonra maçı çevirmek çok zor. Hatalarımız var ama bu şekilde geri düşmemeliyiz. Düşersen çıkarması zor olur" dedi.

Fenerbahçe'nin kadro derinliğinin tartışılamayacağını, 4 eksik oyuncusunun konuşulmasının doğru olmadığını kaydeden Hikmet Karaman, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de o yokmuş bu yokmuş. Ayıp. Kim yokmuş? Anadolu takımı ne yapsın? Büyük takımın hocaları eksikliğe sığınmasın. Biz ne yapalım? Lafferty, İrlanda milli takımından 2 gol atarak döndü ama sakat olduğu için oynamadı. Webo'yu kim istemez. Oyuna giriyor maçı kazandırıyor. Son dakikalarda gol atıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş eksik oyuncu konuşmasın. Biz Galatasaray'a karşı stoperi ön libero olarak oynattık. Alternatif sorunu bizde oluyor."