Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de kiralık transfer üçüncü planda
19.04.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de kiralık transfer üçüncü planda

Geçen sezon kiralık isimlerden çok fazla faydalanamayan Fenerbahçe transferde bu seçeneği arka plana koydu. Yönetim, diğer formülleri daha önde tutuyor.

Fenerbahçe'de kiralık transfer üçüncü planda

Fenerbahçe, yeni sezon transferlerinde kiralama formülünü üçüncü sıraya alacak.

Geçen sezon kiralık olarak birçok isim transfer edilmiş ancak istenen verim sağlanamamıştı. Slimani, Benzia, Ayew, Moses gibi isimler hayal kırıklığı yaratmıştı. Oyuncuların kiralama ücretleri düşük olsa da, yüksek maaşları sarı-lacivertlileri sıkıntıya sokmuştu.

Kiralık futbolcular, işler kötü gittiğinde kendini riske atmıyor, takımın bir parçası olarak görmüyordu. Bu sezon da Garry Rodrigues kiralandı ama o da bitirici noktalarda zayıf kaldı.
Dolayısıyla yönetim, bonservissiz oyuncu transferi, takas formülü gibi seçenekleri daha önde tutuyor. Eğer bu formüller işe yaramazsa kiralama seçeneği düşünülecek.

Fenerbahçede kiralık transfer üçüncü planda

Islam Slimani'nin Montpellier'e Attığı Gol

Falcao ailesi güneşin tadını çıkarıyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray’da transfer için 26 yaş kriteri

Galatasaray’da transfer için 26 yaş kriteri

Beşiktaş'ta futbolcular sahaya iniyor

Beşiktaş'ta futbolcular sahaya iniyor

Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi

Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi

WNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu

WNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu

Sıradaki Haber