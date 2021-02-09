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09.02.2021 - 21:40 |

Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasına VAR kararı damga vurdu.

Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku!
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İlk yarının son anlarında Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Lemos, yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Maçın hakemi Fırat Aydınus, ilk anda sarı kart gösterdiği pozisyonda VAR'dan gelen uyarı nedeniyle pozisyonu izlemek için kenara geldi.

Pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal eden Aydınus, oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. Lemos'un müdahalede bulunduğu futbolcu Deniz Türüç ise karşılaşmaya devam edemedi. Oyuncunun yerine Guldbrandsen sahaya dahil oldu.

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