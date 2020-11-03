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03.11.2020 - 23:33 |

Fenerbahçe'de Konyaspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

SÃ¼per Lig'de Ä°ttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

Fenerbahçe'de Konyaspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
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SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda 7 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°ttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda Fraport TAV Antalyaspor maÃ§Ä±nda ilk 11'de oynayan futbolcularÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

DiÄŸer oyuncularÄ±n Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± idmanÄ±, pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dar alanda yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§la tamamladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â 

FenerbahÃ§e, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.

FenerbahÃ§ede Konyaspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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