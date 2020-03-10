Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor
10.03.2020 - 21:39 | | İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında ttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde saat 18.30da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. 

Sarı-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Manchester United M.City'e şans tanımadı! 2-0...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA | Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi

SON DAKİKA | Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi

Fenerbahçe Opet'in maçına koronavirüs engeli

Fenerbahçe Opet'in maçına koronavirüs engeli

TFF'den kulüplere çağrı: Sahaya dönsünler

TFF'den kulüplere çağrı: Sahaya dönsünler

Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi bitti

Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi bitti

Sıradaki Haber