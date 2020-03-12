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12.03.2020 - 15:37 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenör Zeki Murat Göle yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda gerçekleşen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Konya'ya gidecek.

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