12.03.2020 - 15:37 | | İSTANBUL (AA)
Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenör Zeki Murat Göle yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın dar alanda gerçekleşen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Konya'ya gidecek.