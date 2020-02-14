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14.02.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de korner hastalığı!

Sarı-lacivertliler hücum hattında kornerlerde sınıfta kaldı. 21 haftada sadece 3 kez köşe vuruşunda sevinen Fenerbahçe, en önemli gol opsiyonlarından birini kullanamadı

Fenerbahçe'de korner hastalığı!

Süper Lig’de 21. hafta sonunda rakip filelere 40 gol atan Fenerbahçe’de önemli bir konu hâlâ çözülemedi. Sarı-lacivertliler, hücum hattında kornerlerde başarısız oldu.

Ersun Yanal’ın ekibi 21 lig maçında köşe vuruşlarında sadece 3 kez sevinebildi.Süper Lig’de 21. hafta sonunda rakip filelere 40 gol atan Fenerbahçe’de önemli bir konu hâlâ çözülemedi. Sarı-lacivertliler, hücum hattında kornerlerde başarısız oldu. Ersun Yanal’ın ekibi 21 lig maçında köşe vuruşlarında sadece 3 kez sevinebildi.Her takım için önemli bir gol opsiyonu olan kornerlerde, takım adeta sınıfta kaldı. Hafta hafta bakıldığında; 5. haftada iç sahada kazanılan 2-1’lik Ankaragücü maçında Zanka, 11. haftada 3-2 galip bitirilen Kasımpaşa karşılaşmasında Serdar Aziz ve 13. haftada deplasmanda 2-2 biten Göztepe mücadelesinde yine Serdar Aziz, kornerlerde sevindi.Kornerden gol bulduğu 3 mücadelede 7 puan toplayan Fenerbahçe’de, böylesine kritik bir gol opsiyonunun aslında ne kadar faydalı olduğu görüldü. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz dönemlerdeki gibi sabit bir korner atıcısı da bulunmuyor.Pozisyona göre Tolga Ciğerci, Kruse, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç hatta oynadığı dönemde Hasan Ali Kaldırım bile korner kullanıyor. Sarı-lacivertlilerin penaltı hariç tüm duran toplardan bulduğu gol sayısı da toplamda sadece 5.Ligde 40 golü olan Ersun Yanal’ın öğrencileri, açık oyunda 26 gol, penaltıdan 6 gol, kontraataklardan 3 gol ve duran toplardan 5 gol kaydetti. 

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