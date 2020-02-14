Fenerbahçe'de korner hastalığı!

Süper Lig’de 21. hafta sonunda rakip filelere 40 gol atan Fenerbahçe’de önemli bir konu hâlâ çözülemedi. Sarı-lacivertliler, hücum hattında kornerlerde başarısız oldu.

Ersun Yanal’ın ekibi 21 lig maçında köşe vuruşlarında sadece 3 kez sevinebildi.Süper Lig’de 21. hafta sonunda rakip filelere 40 gol atan Fenerbahçe’de önemli bir konu hâlâ çözülemedi. Sarı-lacivertliler, hücum hattında kornerlerde başarısız oldu. Ersun Yanal’ın ekibi 21 lig maçında köşe vuruşlarında sadece 3 kez sevinebildi.Her takım için önemli bir gol opsiyonu olan kornerlerde, takım adeta sınıfta kaldı. Hafta hafta bakıldığında; 5. haftada iç sahada kazanılan 2-1’lik Ankaragücü maçında Zanka, 11. haftada 3-2 galip bitirilen Kasımpaşa karşılaşmasında Serdar Aziz ve 13. haftada deplasmanda 2-2 biten Göztepe mücadelesinde yine Serdar Aziz, kornerlerde sevindi.Kornerden gol bulduğu 3 mücadelede 7 puan toplayan Fenerbahçe’de, böylesine kritik bir gol opsiyonunun aslında ne kadar faydalı olduğu görüldü. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz dönemlerdeki gibi sabit bir korner atıcısı da bulunmuyor.Pozisyona göre Tolga Ciğerci, Kruse, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç hatta oynadığı dönemde Hasan Ali Kaldırım bile korner kullanıyor. Sarı-lacivertlilerin penaltı hariç tüm duran toplardan bulduğu gol sayısı da toplamda sadece 5.Ligde 40 golü olan Ersun Yanal’ın öğrencileri, açık oyunda 26 gol, penaltıdan 6 gol, kontraataklardan 3 gol ve duran toplardan 5 gol kaydetti.

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