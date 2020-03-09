Fenerbahçe'de kritik toplantı! Lucescu ön planda...

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda arayış sürüyor... Başkanvekili Semih Özsoy'un, "Türkiye'yi bilen bir isimle anlaşacağız" demesi üzerine sarı lacivertli takımda hareketli günler yaşanıyor.

Bugün kulüpte teknik adam konusunda kritik bir toplantı gerçekleşecek. Yerli ve yabancı konusunda görüşmelerini sürdüren kulüpte ön plana çıkan isim Mircea Lucescu...

Beşiktaş'la da sportif direktör konusunda görüşmeler yapan ancak görüşmelerden anlaşma zemini çıkmayan tecrübeli hoca Fenerbahçe'nin gündeminde

Yönetimin Türkiye'yi ve ligi iyi bildiğini düşündüğü Rumen hoca için girişimde bulunacağı öğrenildi.

Yerli ve yabancı diğer adaylar konusunda da görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında.

Lucescu, Trabzonspor'u böyle ziyaret etmişti