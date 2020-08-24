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24.08.2020 - 14:12 | | DÜZCE (AA) -

Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık çalışması

Fenerbahçe'de kuvvet, dayanıklılık, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık çalışması
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası'nda teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Antrenmanın, kuvvet, dayanıklılık, pas ve şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçede kuvvet ve dayanıklılık çalışması

 

 

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