Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Luiz Gustavo tehlikesi
07.11.2020 - 10:11 |

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo tehlikesi

Sambacı bu akşam kart görürse Gençlerbirliği deplasmanında cezalı olacak. Eğer kart görmezse, bu kez de Beşiktaş derbisi öncesinde Başkent’teki mücadeleye sınırda çıkacak.

ABONE OL

Brezilyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe’nin en önemli isimlerinden biri oldu. Gustavo’nun orta sahadaki müthiş performansının, alınan seri galibiyetlerde payı büyük. Ancak tecrübeli futbolcu, gördüğü 3 sarı kartla sınıra geldi. Sambacı için büyük bir ikilem var. Eğer Konyaspor mücadelesinde sarı kart alırsa, Milli aradan sonraki Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Gustavo, bu akşamki maçı kartsız bitirirse bu kez de Beşiktaş derbisi öncesi oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına sınırda çıkmış olacak.

YERİNİN DOLMASI ZOR!
Yıldız futbolcu, geniş kadroda yeri en zor doldurulacak isimlerden biri konumunda. Luiz Gustavo’nun yokluğunda Ozan Tufan onun bölgesine geçebilir. Bu durumda takım kurgusunda iki isim birden değişmiş olacak. Diğer alternatif ise Tolga Ciğerci’nin görev yapması. Ancak Tolga çok formsuz olduğu için Gustavo’nun yokluğunu aratması son derece muhtemel. (Fanatik)

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yusuf Yazıcı'yı İspanyollar duyurdu
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sumudica'nın o hareketi iki kulübeyi karşı karşıya getirdi! İşte o hareket...

Fenerbahçede Luiz Gustavo tehlikesi

    Reguilon, sevgilisini böyle havuza attı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Karagümrük, Ankaragücü deplasmanında
      Karagümrük, Ankaragücü deplasmanında
    2. Beşiktaş, Şenol Güneş'i arıyor!
      Beşiktaş, Şenol Güneş'i arıyor!
    3. Galatasaray, Sivas deplasmanında
      Galatasaray, Sivas deplasmanında
    4. Fenerbahçe - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
      Fenerbahçe - Konyaspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    5. Antalyaspor'da Kovid-19 vakası!
      Antalyaspor'da Kovid-19 vakası!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de Luiz Gustavo tehlikesi

    Fenerbahçe'de Luiz Gustavo tehlikesi

    Martin Skrtel'e kan donduran tehdit! Manchester taraftarı...

    Martin Skrtel'e kan donduran tehdit! Manchester taraftarı...

    Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

    Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

    Son dakika - Başakşehir ve Sivasspor'dan UEFA sırlaması için kritik puanlar!

    Son dakika - Başakşehir ve Sivasspor'dan UEFA sırlaması için kritik puanlar!

    Sıradaki Haber