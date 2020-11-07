Fenerbahçe'de Luiz Gustavo tehlikesi

Brezilyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe’nin en önemli isimlerinden biri oldu. Gustavo’nun orta sahadaki müthiş performansının, alınan seri galibiyetlerde payı büyük. Ancak tecrübeli futbolcu, gördüğü 3 sarı kartla sınıra geldi. Sambacı için büyük bir ikilem var. Eğer Konyaspor mücadelesinde sarı kart alırsa, Milli aradan sonraki Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Gustavo, bu akşamki maçı kartsız bitirirse bu kez de Beşiktaş derbisi öncesi oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasına sınırda çıkmış olacak.

YERİNİN DOLMASI ZOR!

Yıldız futbolcu, geniş kadroda yeri en zor doldurulacak isimlerden biri konumunda. Luiz Gustavo’nun yokluğunda Ozan Tufan onun bölgesine geçebilir. Bu durumda takım kurgusunda iki isim birden değişmiş olacak. Diğer alternatif ise Tolga Ciğerci’nin görev yapması. Ancak Tolga çok formsuz olduğu için Gustavo’nun yokluğunu aratması son derece muhtemel. (Fanatik)