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05.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Mame Thiam ayakta alkışlandı

Fenerbahçe'de Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı.

Son dakika - Fenerbahçe'de Mame Thiam ayakta alkışlandı
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Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı. 2 golle galibiyeti getiren Senegalli yıldızı başkan Ali Koç protokol tribününde ayakta alkışlayarak saha dışına uğurladı. Fenerbahçeli yöneticiler de Ali Koç’a eşlik etti. Yedek kulübesinden de Erol Bulut ve takım arkadaşları Thiam’ı tek tek tebrik etti.

Son dakika - Fenerbahçede Mame Thiam ayakta alkışlandı

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