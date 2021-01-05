Son dakika - Fenerbahçe'de Mame Thiam ayakta alkışlandı

Mame Thiam, 79. dakikada kenara gelirken ayakta alkışlandı. 2 golle galibiyeti getiren Senegalli yıldızı başkan Ali Koç protokol tribününde ayakta alkışlayarak saha dışına uğurladı. Fenerbahçeli yöneticiler de Ali Koç’a eşlik etti. Yedek kulübesinden de Erol Bulut ve takım arkadaşları Thiam’ı tek tek tebrik etti.

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