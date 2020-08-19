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19.08.2020 - 22:08 |

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de yeni transfer Mert Hakan Yandaş'a doğum günü kutlaması yapıldı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı
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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında süren Düzce kampında günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanının, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. 

Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı. 

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Fenerbahçede Mert Hakan Yandaşın doğum günü kutlandı

Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertle ekipte, Mert Hakan Yandaş'ın 26. yaş günü nedeniyle pasta kesildi. 

Takım arkadaşları ve teknik heyet, oyuncunun yaş günü kutladı. 

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda da "Bugün futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü. Mutlu yıllar Mert Hakan!" ifadelerine yer verildi.

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