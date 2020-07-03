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03.07.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Miha Zajc’a gün doğdu

Fenerbahçe'de şimdiki hedef ilk 5’e girerek Avrupa’ya gitme ihtimalini korumak. Orta sahadan yaşanan eksikler sonrasında Göztepe maçında uzun süredir forma giyemeyen Miha Zajc takımı yönlendirecek.

Fenerbahçe'de Miha Zajc’a gün doğdu
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Bu sefer orta saha
Fenerbahçe’de kadro sıkıntısı devam ediyor. Kupa ve lig hedefi kaybolsa da şimdiki hedef ilk 5’e girerek Avrupa’ya gitme ihtimalini korumak. Göztepe maçında sarı-lacivertli takımda savunmada sıkıntı olmayacak. Geçen hafta Falette’nin sakatlığında Gustavo oynamıştı. Ancak bu sefer orta saha ve kanatta problem var. Kruse’nin ve Mehmet Ekici’nin sakatlığında yaratıcı orta saha olarak uzun süredir forma giyemeyen Miha Zajc takımı yönlendirecek.

Fenerbahçede Miha Zajc’a gün doğdu

Rodrigues önemli eksik
Sarı-lacivertlilerde bir başka eksik ise kanatlarda yaşanıyor. Yeni Malatyaspor maçında sarı kart cezalısı olan ve Göztepe önünde oynayamayacak Garry Rodrigues’in yokluğu sıkıntılı olacak. Her ne kadar son vuruşlarda etkili olmasa da Rodrigues takımı ileriye taşıyan en önemli isimdi. Dolayısıyla kanat sıkıntısı ve orta sahada yaşanan yaratıcı oyuncu eksikliği sebebiyle Göztepe maçındaki olası hücum sıkıntısına çare aranıyor.

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