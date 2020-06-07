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07.06.2020 - 11:24 | | Takvim

Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya yolu gözüktü

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Miha Zajc için Brescia yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Miha Zajc'a İtalya yolu gözüktü
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Ocak ayında sakatlığı nedeniyle Brescia'ya transferi gerçekleşmeyen Sloven futbolcu için, İtalyan kulübünün bir hamle daha yapması bekleniyor.

Orta sahadaki genç yıldızı Sandro Tonali'yi sezon sonu yüksek bir bedelle satmayı planlayan Brescia, daha önce İtalya'da iki sezon Empoli forması giyen ve kendini kanıtlayan Miha Zajc için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya resmi teklif gelmesi halinde ise görüşmelere başlamayı planlıyor.

Fenerbahçede Miha Zajca İtalya yolu gözüktü

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