Fenerbahçe'de Muriç tedbiri

Sarı-lacivetli takımda Kayserispor maçı öncesi Max Kruse’nin sakatlığı bulunuyor. Alman oyuncunun yanı sıra Vedat Muriç’in de adalesinde sertleşme var. Golcü oyuncunun cuma günkü sezon başlangıcı sebebiyle çalışmalarda riske edilmediği aktarıldı. Tedavisi süren Kosovalı forvetin, Kayserispor’a karşı takımdaki yerini alması bekleniyor.

En anlamlı tribün

Fenerbahçe’nin seyircisiz oynayacağı maçlarda tribünlerde yer alacak kartonlar hazırlandı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm efsane sporcular, eski taraftarlar ve koronavirüs döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları Kadıköy’de unutulmadı.