27.08.2020 - 18:14 | | AA
Fenerbahçe'de Muric, Tolgay ve İsmail saha çalışmalarına başladı
Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de, Vedat Muric, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek saha çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, hafif sakatlıklarını atlatan futbolcular Vedat Muric, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek'in kendileri için hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına başladığı belirtildi.
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