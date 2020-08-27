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HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Muric, Tolgay ve İsmail saha çalışmalarına başladı
27.08.2020 - 18:14 | | AA

Fenerbahçe'de Muric, Tolgay ve İsmail saha çalışmalarına başladı

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de, Vedat Muric, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de Muric, Tolgay ve İsmail saha çalışmalarına başladı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, hafif sakatlıklarını atlatan futbolcular Vedat Muric, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek'in kendileri için hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

Fenerbahçede Muric, Tolgay ve İsmail saha çalışmalarına başladı

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