Fenerbahçe'de Muric, Tolgay ve İsmail saha çalışmalarına başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, hafif sakatlıklarını atlatan futbolcular Vedat Muric, Tolgay Arslan ve İsmail Yüksek'in kendileri için hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına başladığı belirtildi.

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