Fenerbahçe'de Muriç'in boşluğunu 'takım' dolduracak!
Lazio’ya transferi an meselesi olan Vedat Muriç’in yerine golcü aransa da Antalyaspor maçı gösterdi ki gol yükünü artık tüm takım sırtlayacak. Üç gol atan kanat forvet Mame Thiam’a Valencia da eklenecek. Erol Bulut, orta saha oyunlarını da ceza sahasında daha çok istiyor
SENAD OK
Tedirginlik yaratıyordu
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mame Thiam’ın Antalyaspor maçında attığı goller sarı-lacivertli takımı bir hayli rahatlattı. Bu sezon iddialı bir kadro kurulmasına rağmen takımın golcüsü Vedat Muriç’in, Lazio’ya gitmek için artık saatleri sayıyor olması ister istemez teknik heyette tedirginlik yaratıyordu. Bu kadar güçlü kanat ve orta sahanın hazırlayacağı fırsatların Muriç’in yokluğunda nasıl golle sonuçlanacağı merak ediliyordu. Yönetim, kasaya önemli miktarda bonservis geliri koyacak olsa da golcü oyuncunun boşluğunun nasıl dolacağı sorusu önceki gece ortadan kalktı.
Thiam yüreklere su serpti
Yönetim, Muriç’in yerine yeni bir golcü getirmeyi düşünse de Antalyaspor maçı gösterdi ki gol yükü artık tüm takım tarafından taşınacak. Kanat forvet oynayan Thiam’ın attığı üç gol ve yaptırdığı penaltı umut vericiydi. Erol Bulut sadece ileri uçtaki isimle sonuca gitmek istemiyor. Thiam’da olduğu gibi kanatta oynayan isimlerin yanısıra orta sahadaki oyuncuların da bu tip çıkışlar yapıp ceza sahasına girmesi gerektiğini ifade ediyor. Yeni transfer Valencia da takıma eklenince F.Bahçe’nin hücum gücü daha da artacak, Muriç’in gidişinin etkisi iyice azalacak.
Enner Valencia'nın Tigres Formasıyla En iyi Anları