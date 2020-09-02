Fenerbahçe'de Muriç'in boşluğunu 'takım' dolduracak!

SENAD OK

Tedirginlik yaratıyordu

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mame Thiam’ın Antalyaspor maçında attığı goller sarı-lacivertli takımı bir hayli rahatlattı. Bu sezon iddialı bir kadro kurulmasına rağmen takımın golcüsü Vedat Muriç’in, Lazio’ya gitmek için artık saatleri sayıyor olması ister istemez teknik heyette tedirginlik yaratıyordu. Bu kadar güçlü kanat ve orta sahanın hazırlayacağı fırsatların Muriç’in yokluğunda nasıl golle sonuçlanacağı merak ediliyordu. Yönetim, kasaya önemli miktarda bonservis geliri koyacak olsa da golcü oyuncunun boşluğunun nasıl dolacağı sorusu önceki gece ortadan kalktı.

Thiam yüreklere su serpti

Yönetim, Muriç’in yerine yeni bir golcü getirmeyi düşünse de Antalyaspor maçı gösterdi ki gol yükü artık tüm takım tarafından taşınacak. Kanat forvet oynayan Thiam’ın attığı üç gol ve yaptırdığı penaltı umut vericiydi. Erol Bulut sadece ileri uçtaki isimle sonuca gitmek istemiyor. Thiam’da olduğu gibi kanatta oynayan isimlerin yanısıra orta sahadaki oyuncuların da bu tip çıkışlar yapıp ceza sahasına girmesi gerektiğini ifade ediyor. Yeni transfer Valencia da takıma eklenince F.Bahçe’nin hücum gücü daha da artacak, Muriç’in gidişinin etkisi iyice azalacak.

Enner Valencia'nın Tigres Formasıyla En iyi Anları