Son dakika | Fenerbahçe'de neşeli antrenman! Yeni transferler adapte oldu...

Göztepe maçına hazırlanan Fenerbahçe’de antrenmandaki neşeli anlar gözlerden kaçmadı. Futbolcuların hem antrenman öncesi hem de çalışmalar sırasında birbirleriyle olan yakın diyalogları hemen dikkat çekti. Futbolcuların sık sık şakalaşmaları ve gülüşmeleri takımdaki pozitif havayı gösterdi.

Yeni transferlerin de hızlıca takıma adapte olması diğer öne çıkan detay oldu.

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