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18.06.2020 - 15:58 |

Fenerbahçe'de Ömer Faruk gerçeği! Trabzonspor...

Fenerbahçe'de Trabzonspor mağlubiyetinin ardından maç sonu röportajına genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın çıkmasına tepki gösterilmişti.

Fenerbahçe'de Ömer Faruk gerçeği! Trabzonspor...
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Senad Ok

Sarı-lacivertli taraftarlar böylesine yıkıcı mağlubiyetin ardından tecrübeli bir oyuncunun maç sonu röportajına çıkıp sorumluluğu alması gerektiği yönünde eleştiriler yapmıştı.

Bu durumun nedeni olarak tecrübeli futbolcuların mağlubiyet nedeniyle morallerinin bir hayli bozuk olması gösterildi. Üzgün olan futbolculardan kimse konuşmak istemeyince Ömer Faruk'un röportaja geldiği belirtildi.

Fenerbahçede Ömer Faruk gerçeği Trabzonspor...

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