Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Pajtim Kasami gelişmesi!
12.04.2020 - 21:47 |

Fenerbahçe'de Pajtim Kasami gelişmesi!

Sion'un yıldızı Pajtim Kasami ile ilgili Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımın yıldız isimle görüşmelere başladığı yazıldı.

Fenerbahçe'de Pajtim Kasami gelişmesi!

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe'nin gündemine gelen Sion'un yıldızı Pajtim Kasami ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

İsviçre basınında Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisi geniş yer bulsa da transfer, son anda gerçekleşmemişti.

Bugünlerde ise Kasami, kulübü Sion ile yaşadığı sorunlarla gündemde. Daha önce birçok oyuncuyla problem yaşayan Sion'un başkanı Christian Constantin'in, corona virüs salgını nedeniyle futbola ara verilen dönemde maaş kesintisi talebinde bulunduğu Kasami ve 8 takım arkadaşının takımdan gönderilmesine karar verilmişti.

Geçtiğimiz hafta ise Constantin; Kasami, Ermir Lenjani, Birama Ndoye ve Michael Facchinetti'nin tekliflerini kabul ederek takıma geri döndüklerini açıkladı.

Fanatik'in haberine göre; kriz öncesinde Sion'un en çok kazanan oyuncusu konumundaki Kasami'nin, başkanın teklifini kabul etmiş olmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılabileceği aktarılıyor.

İsviçreli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile yeniden görüşmelere başladığı ve Türkiye'ye transfer olabileceği iddia belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç sosyal medyanın gündemine oturdu

Fenerbahçede Pajtim Kasami gelişmesi

Fenerbahçede Pajtim Kasami gelişmesi

Roberto Carlos, Korner Vuruşundan Harika Bir Gol Atıyor

 

Caner Erkin ve kızı evde spor yapıyor...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FIFA'dan kulüplere müjde! 3. transfer dönemi...

FIFA'dan kulüplere müjde! 3. transfer dönemi...

Simon Kjaer'den Milan kararı!

Simon Kjaer'den Milan kararı!

Gianluca Vialli'den sevindirici haber

Gianluca Vialli'den sevindirici haber

Yusuf Şimşek, Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya'ya meydan okudu

Yusuf Şimşek, Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya'ya meydan okudu

Sıradaki Haber