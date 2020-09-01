Fenerbahçe'de Pantelis, futbolculara ağır geldi



Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de futbolcular ağır tempo altında çalıştı. Teknik direktör Erol Bulut’un ekibinde yer alan Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos’un antrenman temposu futbolcuları oldukça yordu. Birçok tecrübeli futbolcu bile daha önce bu tip çeşitli ve ağır antrenmanlar yapmadıklarını ifade etti. Geçen sezonun kayıp olarak geçmesi buna bağlı olarak antrenman temposunun düşük olması takımın fiziksel kapasitesini düşürmüştü.

Eksiklerle hazırlık

Fenerbahçe, Antalya karşısına sakat ve milli oyuncularından yoksun bir kadroyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde Muriç, Tolgay, Dirar, Rodrigues, İsmail sakatlıkları, Zanka, Zajc, Ozan, Mert, Ömer ve Ferdi ise milli takımlarda olmaları dolayısıyla maçta yer almadı. Yeni transferler Sosa, Lemos ve Valencia da hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı.

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