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08.02.2021 - 19:49 |

Fenerbahçe'de Pelkas ve Tisserand gelişmesi

Süper Lig'de dev derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de, yarın Başakşehir'le oynanacak kupa maçı için hazırlıklar devam ederken kulüpten Tisserand ve Pelkas'la ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe'de Pelkas ve Tisserand gelişmesi
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Fenerbahçe'den paylaşılan antrenman raporunda konuyla ilgili, "Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand, antrenmanı kendileri için hazırlanan özel program dahilinde tamamladı." denildi. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlayarak daha sonra Samandıra'da kampa girdi.

Fenerbahçede Pelkas ve Tisserand gelişmesi

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