Fenerbahçe'de Pelkas ve Tisserand gelişmesi

Fenerbahçe'den paylaşılan antrenman raporunda konuyla ilgili, "Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand, antrenmanı kendileri için hazırlanan özel program dahilinde tamamladı." denildi. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlayarak daha sonra Samandıra'da kampa girdi.