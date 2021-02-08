08.02.2021 - 19:49 |
Fenerbahçe'de Pelkas ve Tisserand gelişmesi
Süper Lig'de dev derbide Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de, yarın Başakşehir'le oynanacak kupa maçı için hazırlıklar devam ederken kulüpten Tisserand ve Pelkas'la ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe'den paylaşılan antrenman raporunda konuyla ilgili, "Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand, antrenmanı kendileri için hazırlanan özel program dahilinde tamamladı." denildi. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlayarak daha sonra Samandıra'da kampa girdi.