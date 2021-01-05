Fenerbahçe'de Perotti gelişmesi

Kasımpaşa - Fenerbahçe ile karşı karşıy geldi. Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında sarı lacivertliler sahadan 3-0 gibi net bir skorla sahadan galibiyet ile ayrıldı. Gözler 2 gün sonra oynanacak Alanyaspor maçına çevrildi.

Sarı-Lacivertli takımda oynadığı maçlarda taraftarın beğenisini toplayan Arjantinli Diego Perotti hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Perotti, oynadığı maçlarda attığı gollerle Fenerbahçe'ye önemli puanlar kazandırdı. Diego Perotti bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 gole imza attı.

En son Beşiktaş derbisinde forma giyen Diego Perotti bu 1 aydır sahalardan uzak kaldı. Bu sürede toplamda 6 maç kaçırmış olan Arjantinli yıldız tam olarak istenileni veremedi.

Arjantinli yıldızın sakatlığı atlatmaya başladı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Haftaya Alanyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Arjantinli yıldızın kadroda olması bekleniyor. Yaşadığı talihsiz sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan Diego Perotti'nin bu süreçte daha da güçlenerek takıma katılması bekleniyor. Arjantinlinin düz koşulara ve fizik kondisyon çalışmalarına da başladığı ifade edildi. Alanyaspor maçı öncesi takımla birlikte antremanlara çıkması bekleniyor.

DİEGO PEROTTİ 4 MAÇTA 3 GOL ATMAYI BAŞARDI

Perotti'nin Alanyaspor maçına yetişmesi için yoğun bir şekilde çalışıldığı da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sahada olduğu maçlarda daha etkili olduğu görülüyor. Arjantinli yıldız çıktığı 4 maçta 3 gol atmayı başararak taraftarın beğenisini toplamıştı. Perotti, bu sezon toplamda 192 dakika sahada kaldı.