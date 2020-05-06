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06.05.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Ramazan Civelek sürprizi

Yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor.

Fenerbahçe'de Ramazan Civelek sürprizi
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Daha önce 2015 yılında altyapıdan A takıma çıkan ancak ilerleyen dönemde ayrılan Ramazan Civelek yeniden sarı-lacivertli kulübe dönüyor.

Futbol takımının sportif direktörlüğünü üstlenecek Emre Belözoğlu’nun genç oyuncuyla görüştüğü ve yeni sezon için takıma çağırdığı aktarıldı.

Karagümrük’te oynayan 24 yaşındaki Ramazan’ın sözleşmesinde 1 milyon TL’ye Fenerbahçe’ye satış opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçede Ramazan Civelek sürprizi

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