Fenerbahçe'de rekabet arttı! Novak ve Caner...

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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro kalitesindeki olumlu değişim dikkatlerden kaçmıyor.

Sarı-lacivertliler özellikle geçen sezon kadro derinliği ve buna bağlı aynı kalitede oyuncu olmaması nedeniyle şampiyonluğun kaçtığına inanıyor.

Bu sezon işini şansa bırakmak istemeyen yönetim, elindeki imkanlar kısıtlı olsa da yapılan takviyelerle kadro kalitesini arttırdı.



Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Thiam gibi isimler transfer edildi. Son olarak da Lemos’ta son aşamaya gelindi. Şampiyonluk için sadece ilk 11’in güçlü ve kaliteli olması yetmiyor.

Yedek kulübesi de benzer kalitede olmak zorunda. Dolayısıyla bazı transferler sadece ilk 11’e değil kulübeye de katkı sağlayacak. Özellikle solda Caner ve Novak arasında ciddi bir rekabet var. Orta sahada Gustavo, Ozan Tufan ve Sosa üçlüsünün yer alma ihtimali yüksek. Burayı Mert Hakan Yandaş zorlayacak.



Sağ bekte ise Gökhan Gönül’ün yeri garanti. Takımın değişilmezi olan Dirar da bu sezon alternatif olacak. Defans hattına da Lemos’un eklenmesiyle alternatif çoğalacak. Bu bölgeler dışında da yönetim kanat, ileri uç, stoper için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin