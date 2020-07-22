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22.07.2020 - 21:15 | | Ä°STANBUL,(DHA) -Â

Fenerbahçe'de Rizespor hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor

FenerbahÃ§e, Ã‡aykur Rizespor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± akÅŸam saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Fenerbahçe'de Rizespor hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor
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Can Bartu Tesisleri'ndeki idman Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleri ile baÅŸladÄ±. SonrasÄ±nda 3 gruba ayrÄ±lan sarÄ±-lacivertli futbolcular, 5â€™e 2 top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ä°dman, dar alanda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ift kale maÃ§la noktalandÄ±.

SarÄ±-lacivertliler, Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanda sÃ¼rdÃ¼recek.

FenerbahÃ§ede Rizespor hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

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