Can Bartu Tesisleri'ndeki idman Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleri ile baÅŸladÄ±. SonrasÄ±nda 3 gruba ayrÄ±lan sarÄ±-lacivertli futbolcular, 5â€™e 2 top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Ä°dman, dar alanda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ift kale maÃ§la noktalandÄ±.

SarÄ±-lacivertliler, Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanda sÃ¼rdÃ¼recek.