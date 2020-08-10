Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri tamamlandı
10.08.2020 - 17:23 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri tamamlandı

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının sağlık testlerinin tamamlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri tamamlandı
ABONE OL

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, futbol A takımı teknik heyeti, oyuncuları ve Can Bartu Tesisleri'nde görevli idari personelin sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Fenerbahçede sağlık kontrolleri tamamlandı

Acıbadem Altunizade Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri, detaylı kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin ardından, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

 

 

 

 

 

 

K League'in 15. haftasında atılan tüm golleri izliyoruz...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaraylı basketbolcular sağlık kontrolünden geçti
    Galatasaraylı basketbolcular sağlık kontrolünden geçti  
  2. MotoGP'de Marc Marquez, sakatlığı nedeniyle peş peşe 3. yarışı kaçıracak
    MotoGP'de Marc Marquez, sakatlığı nedeniyle peş peşe 3. yarışı kaçıracak
  3. Giresunspor, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaştı
    Giresunspor, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaştı
  4. Son dakika | Başkan açıkladı! 'Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok'
    Son dakika | Başkan açıkladı! 'Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok'
  5. Beşiktaş'ın rakibi PAOK'u tanıyalım...
    Beşiktaş'ın rakibi PAOK'u tanıyalım...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Voleybolda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürü belli oldu

Voleybolda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nin fikstürü belli oldu

Kamil Grosicki’den Sivasspor’a ziyaret

Kamil Grosicki’den Sivasspor’a ziyaret

Roberto Carlos'tan heyecanlandıran 19.07 paylaşımı

Roberto Carlos'tan heyecanlandıran 19.07 paylaşımı

Son dakika | Galatasaray'da KAP zamanı! Yeni transferler...

Son dakika | Galatasaray'da KAP zamanı! Yeni transferler...

Sıradaki Haber