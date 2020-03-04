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04.03.2020 - 07:12 | | Fanatik

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçının kadrosu açıklandığında, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük sürpriz yaşadı. Serdar Aziz, Nabil Dirar ve Hasan Ali Kaldırım, sakatlıkları nedeniyle dünkü maçta görev yapmadı.

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu

Fenerbahçe bu sezon sakatlıklardan en çok çeken takımlardan biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçına Rodrigues ve Emre Belözoğlu’ndan yoksun hazırlandı. Başka bir eksik bulunmuyordu. Ancak kadro açıklandığında, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük sürpriz yaşadı.

Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar; kadroda yer almadı. Üç futbolcunun da son idmanda sakatlandığı ortaya çıktı. Dirar’ın kasık ağrısı, Serdar’ın adale ağrısı nedeniyle riske edilmediği öğrenildi. Hasan Ali’nin ise aşırı yüklenme nedeniyle sorun yaşadığı kaydedildi. 3 futbolcunun hafta sonunda Denizlispor ile oynanacak lig mücadelesine yetişmeleri için büyük çaba sarf edilecek.

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