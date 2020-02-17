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17.02.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi endişesi

Ankaragücü yenilgisi sonrası Fenerbahçe’de bir diğer öne çıkan konu, Şampiyonlar Ligi oldu.

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi endişesi


Ankaragücü yenilgisi sonrası Fenerbahçe’de bir diğer öne çıkan konu, Şampiyonlar Ligi oldu. Ligde mutlaka şampiyonluk isterken ciddi bir kayıp gören sarı-lacivertliler, ilk 2 sıradan uzaklaşmanın endişesini taşıyor.

Bu sezon ilk 4’e bile girmenin zor olduğu bir ortamda, 22. haftada 6. sırada kalınması göze çarpıyor. Son olarak 2008 yılında Devler Ligi’ne giden Fenerbahçe, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Fenerbahçe’de yönetimin ekonomik gelir bakımından hayati önem verdiği Şampiyonlar Ligi’nden bir sene daha uzak kalınmasının kabul edilemeyeceği aktarılıyor. Dev arenaya 12 senedir gidilememenin faturasının ağır olduğu bildirilirken, zaten maddi anlamda kötü olan durumun bir sene daha hasar alabileceği vurgulanıyor.

Fenerbahçede Şampiyonlar Ligi endişesi

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