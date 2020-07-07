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07.07.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de savunmada mecburen Gustavo

Fenerbahçe’de savunma hattı yine değişiyor. Başkent deplasmanında sarı-lacivertlilerin savunma hattında Gustavo-Falette ikilisi yan yana oynayacak.

Fenerbahçe'de savunmada mecburen Gustavo
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Gençlerbirliği deplasmanında önemli bir maça çıkacak Fenerbahçe’de savunma hattı yine değişiyor. Göztepe karşısında Serdar Aziz’in kırmızı kart görmesi nedeniyle tandem farklı olacak.
Bir kez daha Luiz Gustavo stopere çekilecek. Başkent deplasmanında sarı-lacivertlilerin savunma hattında Gustavo-Falette ikilisi yan yana oynayacak.
Daha önce Kasımpaşa deplasmanında benzer bir kurgu olmuş ve takım 2-0 yenilmişti. Ancak Sadık’ın kadroda olmayı ve başka alternatiflerin riske edilmemesi için Gustavo ile bu sıkıntının giderilmesi hedefleniyor.

Fenerbahçede savunmada mecburen Gustavo

Takım hazır
Süper Lig’in 31. haftasında bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların 5’e 2 top kapma ve pas yaparak sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı. Takım daha sonra öğle saatlerinde karayoluyla Ankara’ya gitti. Ankara’da bir grup taraftar takımı karşıladı.

Fenerbahçede savunmada mecburen Gustavo

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