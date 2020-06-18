Fenerbahçe'de Serdar Aziz belirsizliği

Fenerbahçe sağlık ekibi, Serdar Aziz için seferber oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandı.

Mücadelenin 61'inci dakikasında yerini Jailson’a bırakan 29 yaşındaki oyuncunun dizindeki ağrı sebebiyle dinlendirilmesine karar verildi. Gerekli görülmesi halinde Kasımpaşa maçı öncesinde MR'ı çekilecek olan Serdar Aziz, son yapılan antrenmanda yer almadı.

Dizine özel bir tedavi uygulanan Serdar'ın, Kasımpaşa'ya karşı oynayıp oynayamayacağı maç gününde belli olacak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maçta ilk 11 oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 4 de gol kaydetti.

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