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18.06.2020 - 11:40 | | TRT Spor

Fenerbahçe'de Serdar Aziz belirsizliği

Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in tedavisine başlandı. 29 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa'ya karşı oynayıp oynayamayacağı maç gününde belli olacak.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz belirsizliği
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Fenerbahçe sağlık ekibi, Serdar Aziz için seferber oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandı.

Mücadelenin 61'inci dakikasında yerini Jailson’a bırakan 29 yaşındaki oyuncunun dizindeki ağrı sebebiyle dinlendirilmesine karar verildi. Gerekli görülmesi halinde Kasımpaşa maçı öncesinde MR'ı çekilecek olan Serdar Aziz, son yapılan antrenmanda yer almadı.

Dizine özel bir tedavi uygulanan Serdar'ın, Kasımpaşa'ya karşı oynayıp oynayamayacağı maç gününde belli olacak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maçta ilk 11 oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 4 de gol kaydetti.

Fenerbahçede Serdar Aziz belirsizliği

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