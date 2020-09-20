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20.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Serdar Aziz merakı

Damien Comolli-Ersun Yanal tarafından bizzat getirilen ve 12 milyon euro harcanan Miha Zajc, Tolgay Arslan ve Jailson’la yollar ayrıldı. Şu anda ise aynı dönemde takıma katılan ancak 2 milyon euroluk maaşıyla dikkat çeken Serdar Aziz’in adı öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz merakı
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Celal Umut Eren

Fenerbahçe’de 2020-21 sezonunda kadro adeta baştan aşağı yenileniyor. Son 2 yılda 6. ve 7.’lik alan kadroların yaşattığı hayal kırıklığı sonrası yeniden bir yapılanma gerçekleşiyor.

Şu anda gelenler kadar özellikle gidenler de dikkat çekiyor. 2018-19 sezonunda Damien Comolli-Ersun Yanal döneminde büyük umutlarla getirilen ve ciddi maliyetlere imza attırılan isimleri göndermek için büyük çaba harcanıyor.

Bonservislerine 12 milyon euroya yakın para ödenen Miha Zajc (3.5), Tolgay Arslan (3.5) ve Jailson (4.9), arka arkaya takımdan ayrıldı. Sadece Jailson için 4.5 milyon euroluk bir bonservis elde edildi.

O dönemki transferlerden şu anda kadroda devam eden en fazla dikkat çeken isim Serdar Aziz oldu. Ancak yıllık 2 milyon euro civarı bir maaş alan tecrübeli stoper için de çözüm aranıyor.

Kadrodaki maaş skalasını aşağı çeken ve TL bazında devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde yeni gelişmelerin olması bekleniyor. Ancak teknik direktör Erol Bulut’un deneyimine güvenip, beğendiği Serdar Aziz, Süper Lig’deki en iyi yerli stoperler arasında olduğu görüşü öne çıkıyor, kadroda kalmasına daha sıcak bakılıyor. Fakat ekonomik gelişmelerin önemli olması ve döviz bazında yaşanan sıkıntılar nedeniyle çare bulunması isteniyor.

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