Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Emre Belözoğlu dönüyor

Fenerbahçe Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sakatlığı sebebiyle son maçta Fenerbahçe formasını giyemeyen Serdar Aziz iyileşti. Savunmadaki yerini alacak futbolcu takımın en önemli isimlerinden...

Kaptan Emre de cezalı olduğu için son maçta yoktu. Tecrübeli futbolcu, Kayserispor maçında olduğu gibi ilk 11’de olmasa bile oyuna sonradan girip maçı değiştirebilir.

Öte yandan ailevi sebeplerden dolayı ülkesine giden Miha Zajc kadroda yer almıyor.

Vedat Muriç Kimdir?