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11.02.2020 - 21:19 | | İHA

Fenerbahçe'de Simon Falette ilk defa 11’de

Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Simon Falette, ilk defa resmi bir maçta 11 şansı buldu.

Fenerbahçe'de Simon Falette ilk defa 11’de

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe, 3-0’ın rövanşında sahasında GMG Kırklarelispor’u konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerin devre arasında E.Frankfurt’tan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Simon Falette de ilk defa bu mücadele ile bir resmi müsabakada 11 şansı buldu. Gineli savunmacı, sarı-lacivertli forma ile çeyrek finalin ilk maçı olan Kırklarelispor mücadelesinde tanışmış ve sahada 28 dakika kalmıştı.
Öte yandan sezon başından bu yana sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal, Deniz Türüç’ü yine bu bölgede görevlendirdi.

İlk maçtan 3 değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kırklarelispor maçına kalede Harun, savunmada Murat, Rami, Falette, Deniz, orta alanda Tolga, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc ileride ise Mevlüt 11 ile başladı. Tecrübeli teknik adam ilk maçtan 3 değişiklik yaparak, Jailson, İsla ve Rodrigues’in yerine rövanşta formayı Murat Sağlam, Falette ve Tolga Ciğerci’ye şans verdi.

Fenerbahçede Simon Falette ilk defa 11’de

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