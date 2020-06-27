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27.06.2020 - 17:58 |

Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlığı nedeniyle kadroda yok!

Fenerbahçe'deSimon Falette sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Stoperde ise bir kez daha Gustavo görevlendirildi

Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlığı nedeniyle kadroda yok!
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Celal Umut Eren / Skorer

Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de ilginç bir kadro tercihi oldu. Stoperde bir kez daha Luiz Gustavo oynadı. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında da stoper oynayan Brezilyalı yıldız, Serdar Aziz'le yan yana görev aldı.
Orta sahada ise Jailson görevlendirildi. Ligin büyük bir bölümünde stoperde Jailson oynamış, Gustavo orta sahada kalmıştı. Ancak bu sefer tam tersi bir durum oldu. Simon Falette ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.

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