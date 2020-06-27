Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlığı nedeniyle kadroda yok!

Celal Umut Eren / Skorer



Yeni Malatyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de ilginç bir kadro tercihi oldu. Stoperde bir kez daha Luiz Gustavo oynadı. Geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında da stoper oynayan Brezilyalı yıldız, Serdar Aziz'le yan yana görev aldı.

Orta sahada ise Jailson görevlendirildi. Ligin büyük bir bölümünde stoperde Jailson oynamış, Gustavo orta sahada kalmıştı. Ancak bu sefer tam tersi bir durum oldu. Simon Falette ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı.