FenerbahÃ§e'nin Ä°talyan ekibi Genoa'dan kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, transferinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.Â

Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "BugÃ¼n itibarÄ±yla bÃ¼yÃ¼k FenerbahÃ§e'nin futbolcusuyum." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

"Bu bÃ¼yÃ¼k aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ± ve mutluyum." diyen Sinan, "BugÃ¼nden itibaren tek amacÄ±m, Ã§ubuklu formayÄ± baÅŸarÄ±yla taÅŸÄ±yabilmek ve FenerbahÃ§e taraftarlarÄ±na 'Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ iyi ki burada' dedirtebilmek, hep birlikte yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z gurur dolu gÃ¼nlerin parÃ§asÄ± olabilmektir. TÃ¼m taraftarlarÄ±mÄ±za selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandÄ±.

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