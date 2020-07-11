FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 32. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Demir Grup Sivasspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Can Bartu Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan Ã¼Ã§ grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla idmanÄ± sonlandÄ±rdÄ±.Â

FenerbahÃ§e, Ãœlker StadÄ±'nda yarÄ±n saat 21.00'de baÅŸlayacak Demir Grup Sivasspor mÃ¼sabakasÄ± iÃ§in tesislerde kampa girdi.

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