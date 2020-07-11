Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Sivasspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
11.07.2020 - 22:27 |

Fenerbahçe'de Sivasspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 32. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Demir Grup Sivasspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Fenerbahçe'de Sivasspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
ABONE OL

FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 32. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Demir Grup Sivasspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Can Bartu Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan Ã¼Ã§ grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla idmanÄ± sonlandÄ±rdÄ±.Â 

FenerbahÃ§e, Ãœlker StadÄ±'nda yarÄ±n saat 21.00'de baÅŸlayacak Demir Grup Sivasspor mÃ¼sabakasÄ± iÃ§in tesislerde kampa girdi.

FenerbahÃ§ede Sivasspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

Islam Slimani'nin AS Monaco'daki En Ä°yi AnlarÄ±

    Metincan Ciciâ€™ye BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray talip oldu
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Son dakika | Alper Potuk'tan tepki! "Haddini aÅŸtÄ±"
      Son dakika | Alper Potuk'tan tepki! "Haddini aÅŸtÄ±"
    2. Chelsea, Sheffield United'a daÄŸÄ±ldÄ±!
      Chelsea, Sheffield United'a daÄŸÄ±ldÄ±!
    3. Ahmet Nur Çebi'den yabancÄ± kuralÄ± açÄ±klamasÄ±!
      Ahmet Nur Çebi'den yabancÄ± kuralÄ± açÄ±klamasÄ±!
    4. Michael Frey'in takÄ±mÄ± 90+7'de kümede kaldÄ±!
      Michael Frey'in takÄ±mÄ± 90+7'de kümede kaldÄ±!
    5. Göztepe - GençlerbirliÄŸi (CANLI)
      Göztepe - GençlerbirliÄŸi (CANLI)



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Ofspor Kulübü, baÅŸkansÄ±z kaldÄ±

    Ofspor KulÃ¼bÃ¼, baÅŸkansÄ±z kaldÄ±

    Liverpool - Burnley: 1-1

    Liverpool - Burnley: 1-1

    Elia: "Wiel, Neden Fenerbahçe'ye gitti anlamÄ±yorum"

    Elia: "Wiel, Neden FenerbahÃ§e'ye gitti anlamÄ±yorum"

    Formula 1'de pole pozisyonunu Hamilton kaptÄ±!

    Formula 1'de pole pozisyonunu Hamilton kaptÄ±!

    SÄ±radaki Haber