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07.07.2020 - 09:31 | | Fanatik

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike! Muriqi ve Deniz Türüç...

Bu akşam Başkent’te galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’de iki önemli yıldız kart sınırında yer alıyor. Eğer Vedat Muriç ve Deniz Türüç, Ankara’da kart görürlerse, Kadıköy’deki Sivasspor maçında yoklar!

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike! Muriqi ve Deniz Türüç...
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Fenerbahçe’de, bu akşamki Gençlerbirliği mücadelesi öncesi 3 futbolcu sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Göztepe karşısında da oynamayan Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci, Başkent’te de olamayacaklar. Son maçta cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Ankara’da takımını yalnız bırakacak. Cezası sona eren Gary Rodrigues takıma dönerken, bu kez savunmada Falette’in yanında Luiz Gustavo’nun oynaması bekleniyor. Nabil Dirar’ın da durumunun iyi olduğu ve sahada olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı. Eğer Dirar’da bir sıkıntı yaşanırsa, sağ bekte Murat Sağlam’ın sahne alacağı düşünülüyor. Ayrıca Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Kanarya’da 2 önemli futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçede Sivasspor maçı öncesi büyük tehlike Muriqi ve Deniz Türüç...

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Teknik ekip uyardı...

Sarı- Lacivertliler’de Vedat Muriç ve Deniz Türüç, Gençler önünde kart görmeleri halinde 32. haftada Kadıköy’de oynanacak kritik Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler. Bu yüzden teknik ekibin iki oyuncuyla da özel olarak görüştüğü ve gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulundukları bildirildi. Maçta skor üstünlüğünün sağlanması durumunda sınırdakilerin kart görmeden kenara alınması planlanıyor.

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