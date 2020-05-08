Fenerbahçe'de son çare gayrimenkul

SENAD OK

Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, düzelme yolunda somut olarak çalışmalara start verdi. Kenan Evren Lisesi arazisinin bulunduğu alan başta olmak üzere, yapılacaklarla ilgili bir firmayla anlaşma sağlandı, projeler çizilmeye başlandı

Fenerbahçe, mali sıkıntıyı aşabilme adına birçok girişimde bulunuyor, bunları hayata geçirmek için projeleri bir bir değerlendirmeye alıyor. Sarı-lacivertliler son olarak ellerindeki gayrimenkullerin değerlendirmesi için çalışmalar başlattı.

Kovid 19 salgını sonrasında gelir akışının durması, döviz kurunun artmasıyla borç yükünün olduğu yerde yükselmesi gibi detaylar başkan Ali Koç’u iyice zorluyor. Personel maaşlarını ödeyen Koç, kulübü bu darboğazdan kurtarmak için çeşitli planlar yapıyor.

Bunların başında da gayrimenkuller ile ilgili projeler geliyor. Bu konuyla alakalı daha önce bir takım planlar hazırlanmıştı. Son olarak somut adımlar da atılmaya başlandı.

Kenan Evren Lisesi arazisi başta olmak üzere tüm gayrimenkuller masaya yatırıldı. Anlaşma sağlanan bir firma, bu araziler üzerinde çalışmaya başladı. Bu arazi ve gayrimenkullerin bulunduğu yere nelerin yapılabileceği ile ilgili projeler çiziliyor. Salgın sonrası normalleşme süreci ile kulübün bu değerleri satılarak mali sıkıntıya bir nebze olsun çözüm bulunmaya çalışılacak.

Bunun yanı sıra başkan Ali Koç’un talimatıyla Dereağzı Tesisleri için de yeni bir proje hazırlanıyor. Altyapının çalışmalarını sürdürdüğü bu tesislerin daha verimli hale getirilmesi için harekete geçildiği dile getirildi.

Mauricio Molina'nın En İyi Üç Serbest Vuruş Golü