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13.07.2020 - 10:00 |

Fenerbahçe'de son kurban Ozan!

Sarı-lacivertli teknik ekip, Sivas maçında yine savunma kurgusunu değiştirdi. Daha önce orta saha oyuncuları; Jailson ve Gustavo’nun stoper hattında değerlendirilip sonuç alınamaması üzerine bu kez Ozan Tufan bu bölgeye çekildi. Deneyimli oyuncu, bu hatta varlık gösteremedi.

Fenerbahçe'de son kurban Ozan!
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Fenerbahçe’nin milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Demir Grup Sivasspor maçına savunmada başladı. Sezon başından beri stoper ikilisinde istikrarı yakalayamayan Sarı-lacivertlilerde, Demir Grup Sivasspor karşısında da bu sezon ilk kez bu pozisyonda Ozan Tufan’a şans verildi.

Fenerbahçede son kurban Ozan

Söz konusu mevkide bir çok isme şans verilen ve beklenen katkı alınamayan Fenerbahçe’de, orta saha oyuncuları Jailson ve Luiz Gustavo’nun ardından bu pozisyonda Ozan Tufan da görevlendirilmiş oldu. Ozan, ligin 30.haftasındaki Göztepe maçının bir bölümünde sağ bek, geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinin büyük bir bölümünde ise stoperde forma giymişti.

Penaltı yaptırdı

Mücadelenin 9.dakikasında Emre Kılınç’a Fenerbahçe ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyle penaltıya sebebiyet veren OzanTufan, rakibinin ikinci golü de kendi bölgesinden bulmasına engel olamadı. Oyunun 44.dakikasında Mustapha Yatabare’nın pasını iyi değerlendiren Emre Kılınç, Sivasspor’un ikinci golünü kaydetmesini bildi.

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