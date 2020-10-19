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19.10.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Sosa - Caner Erkin işbirliği

Fenerbahçe’de usta ayaklar Jose Sosa ve Caner Erkin, takımın skor yükünü sırtladı. Duran topların iki yıldızı, sarı-lacivertlilerin bulduğu 7 golün 6’sına imzalarını attı

Fenerbahçe'de Sosa - Caner Erkin işbirliği
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Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı iki yıldız isim Caner Erkin ve Jose Sosa, ilk 5 haftada büyük etki bıraktı. Duran toplarda çok başarılı olan iki yıldız, takımın bulduğu 7 golün 6’sına imza attı.
Sadece Göztepe önünde Ozan Tufan’ın ortasında Pelkas’ın kaydettiği golde öne çıkmayan ikili, diğer gollerde öne çıktı. 5 haftada 3 asist yapan Caner’le, 5 karşılaşmada 2 gol, 1 asistle oynayan Sosa, alkışları topladı.
4 yıl sonra sarı-lacivertlilere geri dönen Caner, Ç.Rize, Karagümrük ve Göztepe maçlarında kornerden asistleri yaptı. Sosa da Ç.Rize ve Göztepe maçlarında penaltıdan gol bulurken, 4. haftadaki Karagümrük karşılaşmasında da Samatta’ya gol attırdı.

5'te 3
Süper Lig’de 5. haftada Fenerbahçe aleyhine 3. kez penaltı verildi. Geçen hafta Karagümrük maçında kalesinde 2 penaltı tehlikesi yaşayan ve sadece 1 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu hafta da Göztepe deplasmanında penaltıdan Guilherme’nin golüyle üzüldü.

Yenilmez Fenerbahçe!
Erol Bulut yönetiminde 2020-21 sezonuna başlayan Fenerbahçe, emin adımlarla ilerliyor. Sezon başı kampındaki hazırlık maçlarından bu yana yenilmeyen sarı-lacivertliler yoluna devam ediyor. Hem özel maçlar hem de resmi karşılaşmalar toplamında 11 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alındı. Erol Bulut’un takımı Süper Lig’de de 5 haftada 11 puan topladı ve maç fazlasıyla dünü lideri geçirdi.

Fenerbahçede Sosa - Caner Erkin işbirliği

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