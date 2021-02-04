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04.02.2021 - 12:37 | | Sabah

Fenerbahçe'de Sosa ile özel görüşme

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Jose Sosa ile mini bir toplantı yaptı.

Fenerbahçe'de Sosa ile özel görüşme
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Galatasaray derbisi öncesi gözler Sosa'ya çevrildi. Büyük umutlarda transfer edilen Arjantinli futbolcu, son haftalarda beklentilerin altında kalırken, teknik heyet harekete geçti.

Erol Bulut'un yıldız oyuncuyla mini bir toplantı yaptığı öğrenildi. Sosa'dan artık sahaya odaklanmasını isteyen Bulut, "Yoğun maç temposundayız ve sana ihtiyacımız var. Tüm konsantrasyonunu sahaya vermeni istiyorum." dedi.

Rıdvan Dilmen, "'İyi bir Sosa' diye diye sezon bitti vallahi" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçede Sosa ile özel görüşme

 

Maç Özeti: FC Barcelona 5-3 Granada
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