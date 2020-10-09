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09.10.2020 - 19:03 | | AA

Fenerbahçe'de sponsorluk anlaÅŸmasÄ±

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, HDI Sigorta'yla olan erkek voleybol takÄ±mÄ± isim sponsorluÄŸu anlaÅŸmasÄ±nÄ± yeniledi.Â

Fenerbahçe'de sponsorluk anlaÅŸmasÄ±
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FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, HDI Sigorta'yla olan erkek voleybol takÄ±mÄ± isim sponsorluÄŸu anlaÅŸmasÄ±nÄ± yeniledi.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, farklÄ± branÅŸ ve alanlarÄ± kapsayan iÅŸ birlikleri de bulunan taraflar arasÄ±ndaki anlaÅŸmaya gÃ¶re, erkek voleybol takÄ±mÄ±nÄ±n 2020-2021 sezonunda da FenerbahÃ§e HDI Sigorta adÄ±yla mÃ¼cadele edeceÄŸi belirtildi.Â 

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n voleyboldan sorumlu yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Simla TÃ¼rker BayazÄ±t'Ä±n sponsorluk anlaÅŸmasÄ±yla ilgili olarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylediÄŸi aktarÄ±ldÄ±:

Â "En bÃ¼yÃ¼k hedefimiz, her zaman olduÄŸu gibi tÃ¼m kupalarÄ± mÃ¼zemize gÃ¶tÃ¼rmek. Bu sezona, 2020-2021'in ilk kupasÄ± olan Åžampiyonlar KupasÄ±'nÄ± alarak ilk adÄ±mÄ± atmÄ±ÅŸ olduk. TakÄ±mÄ±mÄ±z, geÃ§tiÄŸimiz sezon olduÄŸu gibi bu sezon da Ã¼lkemizi CEV Åžampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n bu yarÄ±ÅŸmacÄ± ve gÃ¼Ã§lÃ¼ kimlikte devam edebilmesi iÃ§in, deÄŸerli iÅŸ ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n verdiÄŸi destek Ã§ok Ã¶nemli. En kÄ±ymetli iÅŸ ortaklarÄ±mÄ±zdan biri olan HDI Sigorta, bu anlamda gerÃ§ekten eÅŸsiz bir marka. TakÄ±mÄ±mÄ±z iÃ§in yaptÄ±klarÄ± yatÄ±rÄ±m, camiamÄ±zÄ±n gurur duyacaÄŸÄ± bir yapÄ±yÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek ve bu zorlayÄ±cÄ± ortamda rekabetÃ§i kalabilmek iÃ§in bizlere olanak sunuyor. Maddi desteÄŸin yanÄ± sÄ±ra iyi bir FenerbahÃ§eli olan SayÄ±n Ceyhan HancÄ±oÄŸlu'nun saÄŸladÄ±ÄŸÄ± manevi destek de bizim iÃ§in itici bir gÃ¼Ã§ oluyor. Kendisine ve kurumuna bu gÃ¼zel iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kulÃ¼bÃ¼m adÄ±na teÅŸekkÃ¼r ederim."Â 

FenerbahÃ§ede sponsorluk anlaÅŸmasÄ±

HDI Sigorta Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ceyhan HancÄ±oÄŸlu'nun ise, "HDI Sigorta olarak, gÃ¼nÃ¼mÃ¼z zorlu koÅŸullarÄ±na raÄŸmen Ã¼lkemizde bireysel ve takÄ±m sporlarÄ±nÄ±n geliÅŸmesi, hak ettiÄŸi yerlere gelebilmesi adÄ±na verdiÄŸimiz mÃ¼cadelenin sÄ±k sÄ±k altÄ±nÄ± Ã§iziyoruz. AynÄ± amaÃ§ doÄŸrultusunda uzun yÄ±llardÄ±r iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olduÄŸumuz FenerbahÃ§e ailesine, bizlere olan gÃ¼venleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. SalgÄ±n nedeniyle tescil edilen sezonda sergilediÄŸi gÃ¼zel oyunla ligi de lider tamamlayan takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n, yeni sezonda da isim sponsoru olmaktan Ã§ok gururluyuz. Dilerim nice baÅŸarÄ±larÄ± beraber karÅŸÄ±larÄ±z." ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Ã–te yandan, 12 Ekim Pazartesi gÃ¼nÃ¼ HDI Sigorta'nÄ±n ev sahipliÄŸinde, Åžampiyonlar KupasÄ± zaferinin kutlanmasÄ± amacÄ±yla bir araya gelineceÄŸi de duyuruldu.

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