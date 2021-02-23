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23.02.2021 - 09:14 | | Sabah

Fenerbahçe'de şubat kâbusu devam ediyor!

Bu sezon şubat ayında kupada Başakşehir'e elenen F.Bahçe, Süper Lig'de de sahasında G.Saray ile Göztepe'ye mağlup oldu ve ağır darbe aldı.

Fenerbahçe'de şubat kâbusu devam ediyor!
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Bu sezon şubat ayında kupada Başakşehir'e elenen F.Bahçe, Süper Lig'de de sahasında G.Saray ile Göztepe'ye mağlup oldu ve ağır darbe aldı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon şubat ayında ligde oynadığı 5 maçta Trabzonspor, Ankaragücü ve G.Saray'a yenilmiş, Alanyaspor ve Antalyaspor ile berabere kalarak toplam 13 puan kaybetmişti.

NEREDESİN GUSTAVO

Hatay deplasmanında sakatlanan Gustavo'yu F.Bahçe mumla aradı. Brezilyalı yıldızın yokluğunda F.Bahçe zirvede 3 puan öndeyken şimdi 3 puan geriye düştü. Kupaya da veda etti.

FENER EVİNDE GOLÜ UNUTTU

Fenerbahçe, Kadıköy'de son 300 dakikada 1 gol attı. Bu maçlarda F.Bahçe, G.Saray ve Göztepe'ye gol atamazken, kupada Başakşehir'e Valencia ile 1 gol attı.

Fenerbahçede şubat kâbusu devam ediyor

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