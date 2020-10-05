Fenerbahçe'de takım arkadaşlarından Altay Bayındır’a tebrik!

Kadıköy’de Karagümrük’e karşı gelen galibiyete son 20 dakikadaki kurtarışlarıyla damgasını vuran kaleci Altay Bayındır’ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.

Genç kalecinin geçen sezonun ikinci yarısından itibaren devam eden yükselişi geçen haftaki Galatasaray derbisi ve bu haftaki Karagümrük maçıyla adeta zirveye çıktı. Sezon başı girdiği forma rekabetini kazanan Altay takımdaki yeri en garanti isim olarak dikkat çekiyor.

Samatta sevinci

Sarı-lacivertli takımda ilk kez 11’de sahaya çıkan ve 2 gol atan Mbwana Samatta’nın performansı büyük sevinç yarattı.

Vedat Muriç’in boşluğunu doldurması beklenen Tanzanyalı futbolcunun kısa sürede bu kadar önemli bir çıkış yapacağını kimse beklemiyordu. Attığı gollerin yanısıra oyun içindeki rolü de teknik heyeti memnun etti.

Topla bulaşamadığı anlarda orta sahaya, kanatlara kadar gelip top alan ve pas trafiğine giren yıldız forvetin daha da iyi hale geleceği ifade edildi.

İyi başlangıç yapması Samatta’nın özgüveni açısından da çok önemliydi. Milli ara sonrası Samatta ile birlikte takımın uyumu arttıkça daha iyi sonuçlar alınacağı belirtildi. Takımın oyununda Samatta’nın rolünün önemli olduğu vurgulandı.

En anlamlı doğum günü

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, dün kutladığı doğum gününde başlattığı anlamlı kampanyası ile dikkat çekti. 30 yaşına basan Caner, kendisine doğum günü hediyesi verilmesi yerine Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış yapılmasını istediğini belirtti.

Sosyal medya hesaplarından ve FB TV ekranlarından bu konuyla alakalı bilgiler paylaşan deneyimli futbolcu, “İnşallah kansersiz yaşam projesiyle çocuklarımıza güzel bir yardım olur. Hediyenin çok fazla bir önemi yok. Önemli olan herkes güzel yaşasın, huzurlu, sağlıklı yaşasın. En güzeli de bu. Bu bağış kampanyası 8 Ekim gününe kadar sürecek” dedi.

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